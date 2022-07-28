ЗСУ бʼють по мостах на Херсонщині. Російські окупанти «вдаються до більшого терору»

Чи посилився тиск з боку російських сил на жителів окупованої частини півдня України через активізацію дій ЗСУ? За що російські силовики переслідують українців на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей? Чим загрожує населенню окупованих регіонів застосування кримінального законодавства Росії? Ці та інші актуальні питання зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Російські окупаційні сили на Херсонщині відновили діяльність регіонального підрозділу міліції «Беркут». Про це 25 липня повідомила Служба безпеки України. У відомстві зазначили, що в результаті слідчо-оперативної роботи встановлені особи тих, хто вступив до створеного окупантами так званого «головного управління МВС Херсонської області».

В СБУ додали, що псевдоутворення «виконує завдання щодо придушення опору та залякування» жителів нині окупованих районів півдня України. Це відбувається шляхом «масових репресій, переслідувань і незаконних затримань громадян». За даними силового відомства, до потерпілих «застосовують психологічний тиск, насильство та погрози вбивства». Крім того, зафіксовано факти викрадення та катування людей.

Також зазначається, що представники так званого «головного управління МВС Херсонської області» під керівництвом російських спецслужб здійснюють підбір та вербування своїх «однодумців», яким пропонують приєднуватися до угруповань окупаційного «главку МВС».

Діяльність так званих «правоохоронних органів у Херсонській області» окупаційні сили збираються регулювати згідно з російським законодавством, сказав 29 червня призначений окупантами «керувати» Херсонщиною Володимир Сальдо. В повідомленні, яке поширили створені окупантами телеграм-канали, сказано, що «регулювання здійснюється відповідно до нормативних правових актів та Кримінального кодексу РФ».

В повідомленні, яке поширили створені окупантами телеграм-канали, сказано, що «регулювання здійснюється відповідно до нормативних правових актів та Кримінального кодексу РФ». Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін закликав запровадити екстериторіальне правосуддя в Росії. Бастрикін вважає за доцільне надати дозвіл російським слідчим порушувати кримінальні справи за злочини, скоєні за кордоном. На його думку, цей захід дозволить «забезпечити ефективний захист інтересів Росії та громадян від злочинних посягань за межами російської держави».

«Масові обшуки та зачистки»

Останнім часом Збройні сили України просуваються на південному напрямку. Керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк 11 липня зазначила, що це просування «повільне, але впевнене». Вона наголосила, що основними досягненнями українських військових є ураження командних пунктів та логістичних центрів.

27 липня в оперативному командуванні «Південь» підтвердили, що українські військові завдали точкових ракетних ударів по Антонівському мосту в Херсоні. Він був єдиним шляхом у місті через річку Дніпро – зокрема, для транспортування військами Росії своєї техніки та боєприпасів. Раніше вже був пошкоджений цей міст ударами українських військ.

Британська розвідка 28 липня в своєму щоденному звіті заявила, що контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів.

Виконувач обов’язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій розповів «Новинам Приазовʼя», що з початком активізації дій Збройних сил України на херсонському напрямку, російські військові посилили переслідування цивільного населення окупованого регіону. Зокрема, постійно проводяться обшуки.

Чоловіків змушують роздягатися, обшукують, машини, гаражі – все, що можливо

«Людей на вулиці зупиняють, перевіряють телефони, чоловіків змушують роздягатися, обшукують, машини, гаражі – все, що можливо. Зараз, коли наші ЗСУ досить ефективно працюють, наносять удари та знищують їхні склади боєприпасів, скупчення живої сили, вони посилили терор проти мирного населення», – повідомив Бутрій.

За його словами, особливо важкою є ситуація у Високопіллі: «Є повідомлення, що 23 числа було застрелено двох мирних жителів. Тобто, вони їх тримають під дулами автоматів, хочуть отримати інформацію про те, де перебувають ЗСУ. Тому там, у Високопіллі, відбувається жах», – розповів посадовець.



З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.



Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що «російські силовики проводять системні фільтраційні заходи» в окупованих населених пунктах півдня – «масові обшуки та зачистки».

«Дуже велика кількість їхніх військових, переважно Росгвардія, і оперативних співробітників ФСБ. Вони просто в кожну хату заходять, перевіряють кожного, кожен транспортний засіб, документи на ці засоби. Вони працюють дуже системно. Нещодавно в Херсоні у них пройшла «акція» – тотальний обшук гаражів: і гаражних кооперативів, і приватних. Шукали зброю, інші речі, які використовує рух спротиву на Херсонщині», – розповів «Новинам Приазовʼя» Соболевський.



Він наголосив, що «успіхи ЗСУ помітно нервують окупантів». Разом з тим відзначив професіоналізм українських військових.

Міст цей має не тільки логістичну, а й психологічну складову. Вони розуміють, що це був їхній основний шлях забезпечення і важкою зброєю, і технікою, і це так само був шлях відступити, якщо стане гаряче

«Постійний пресинг з боку ЗСУ, це ж не тільки міст (Антонівський міст – ред.), а звільнення наших населених пунктів, які системно відбуваються. Міст цей має не тільки логістичну, а й психологічну складову. Вони розуміють, що це був їхній основний шлях забезпечення і важкою зброєю, і технікою, і це так само був шлях відступити, якщо стане гаряче. Вони розуміють, що це буде. Те, що постійно повторюють у нас, що Херсонщина буде звільнена, – це не тільки слова, це дії, які вже сьогодні мають певні результати», – зазначив Соболевський.

«Впроваджують свою кримінальну систему»

Заступник голови Херсонської облради Соболевський підкреслив, що «рух спротиву в регіоні дуже активний і постійно працює». Також він зазначив, що дії російських окупаційних сил на захоплених територіях півдня не мають жодних правових підстав.



«Вони зараз хочуть підвести свою законодавчу базу, репресивну, під нашу територію для того, щоб їхні слідчі могли користуватися цими правовими нормами, оформлюючи і затримання наших людей, і проведення допитів, і все інше», – вважає він.

Це катування, знущання з людей. Катування просто для задоволення

«Я з десятками людей спілкувався особисто, які пройшли через все це. І те, що там роблять, це жах просто – у 21-му сторіччі це неможливо. Це катування, знущання з людей, і в цьому немає логічної мети. Катування просто для задоволення», – додав Соболевський.



Посадовець вважає, що з часом на окупованій частині Херсонщини російські сили почнуть порушувати кримінальні провадження за начебто «екстремізм» і проводити свої судові процеси над місцевими жителями.



«Фактично все, що в спротив ним – це «екстремізм». Якщо ви вивісили прапор жовто-блакитний – ви «екстреміст», якщо ви намалювали слово «Україна» жовтою фарбою на стіні – ви «екстреміст». Для них немає різниці між тим, що людина вбиває чи малює на стіні «Херсон – це Україна». Для них це однаковий «злочин» фактично», – пояснив заступник голови облради.

Погрози лікарям, вчителям та батькам учнів

Виконавча директорка херсонського громадського центру «Нова генерація» Оксана Глєбушкіна вважає, що зараз політика тиску російських сил на жителів окупованої частини півдня досягла піку.

Обмежуються місця, де люди зможуть розрахуватися гривнями

«Фактично людей примушують звернутися за отриманням паспорта, щоб далі отримати фінансову допомогу. І все це відбувається на тлі того, що обмежуються місця, де люди зможуть розрахуватися гривнями, де вони можуть розрахуватися карткою, виймаються з обігу касові апарати. Тому цей економічний тиск, як на мене, дуже сильно посилюється», – зазначила Глєбушкіна.

За її словами, тиск також пов’язаний з фізичною небезпекою. Так, вчителів та лікарів російська влада примушує співпрацювати. Глєбушкіна каже, що на окупованих територіях під загрозою опинилися навіть діти.

«Я знаю, що зараз починають лякати батьків. Якщо не віддадуть дітей з початку навчального року до школи навчатися за російськими програмами, то таких батьків окупаційна влада планує позбавляти батьківських прав, і це дозволить вилучати дітей. Це катастрофічно для нас тим, що діти будуть вразливими, і вони (російські військові – ред.) зможуть вивозити дітей на територію Росії чи в Крим. Фактично діти стають заручниками», – розповіла Глєбушкіна.



Начальник Приморської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області Світлана Македонська, яка раніше була директоркою школи №1 Приморська та очолювала місцевий відділ освіти, розповіла, що російські окупаційні сили погрожують батькам школярів. Начебто відправлять їх розбирати завали у Маріуполі, якщо діти не підуть до школи у новому навчальному році.

Разом із цим, каже вона, окупанти здійснюють особливий тиск на категорії населення, які мають публічність – зокрема, на вчителів і лікарів. Також переслідують колишніх військових і родичів тих, хто зараз перебуває у лавах ЗСУ.

Кожного дня викрадають людей. Або це батьки, діти яких перебувають в ЗСУ

«Наприклад, адміністрація мого закладу, заступники були всі викликані на допит. У всіх вдома провели обшуки. Кожного дня викрадають людей. Або це батьки, діти яких перебувають в ЗСУ, або це колишні воїни АТО. Нещодавно викрали головного лікаря первинної ланки центральної районної лікарні. Зараз він перебуває вдома під «домашнім арештом». В нього відібрали документи, телефон», – поділилася жінка.

«Переслідують за національною ознакою»

Македонська наголосила, що «люди дуже налякані, спостерігаються зневіра та відчай». Жінка стверджує, що переслідування у Приморську здійснюють представники так званої «народної міліції», до якої увійшли колишні працівники поліції України і деякі місцеві жителі інших професій.

«Вони знають людей, вони затримують людей, вони утримують людей у камері. Потім когось відпускають, когось відправляють до бердянської колонії. Тобто тиск збільшився. Проводяться обшуки в населених пунктах Приморської громади. Були випадки, коли фотографують або переписують паспортні дані громадян України – напевно, з метою використання цих даних для проведення так званого «референдуму», – припускає Македонська.

Вона додала, що зараз російські окупаційні сили у Приморську і надалі називають себе «військовою адміністрацією», а не владою, належною до російської юрисдикції.

Адвокат Юрій Білоус вважає, що окупаційні сили переслідують жителів півдня, перш за все, за національною ознакою.

«Вони (окупанти – ред.) шукають українців переважно чоловічої статі. Вони їх тримають, звісно, незаконно, позбавляють волі, здійснюють тортури. Вони можуть застосовувати незаконне переміщення, депортацію. Звісно, все це поєднано з умисними вбивствами, систематичними пограбуваннями приватного майна українських громадян, з систематичним, умисним і без сенсу, знищенням приватного майна українських громадян», – певен юрист.

«Правосуддя в інтересах РФ»

Російський адвокат і правозахисник Микола Полозов вважає, що намір голови Слідчого комітету Олександра Бастрикіна запровадити екстериторіальне правосуддя пов’язаний з тим, що російська влада прагне вільно застосовувати власне кримінальне законодавство щодо громадян інших країн за межами Росії. Зокрема, на окупованих територіях України.

«Пояснює російська влада це тим, що якщо зачіпаються «інтереси РФ», тоді виникає право втручатися та застосовувати кримінальне законодавство. Що таке «інтереси РФ» – це питання дуже дискусійне, дуже гнучке і під це поняття можна підвести все що завгодно. Чим Кремль і намагається скористатися», – пояснив адвокат.

Судова система Росії абсолютно заточена під знищення особистості, під знищення суспільства, і це один з інструментів придушення мирного населення в умовах окупації

Полозов впевнений, що Росія поспішатиме запроваджувати власне кримінальне законодавство на окупованій частині півдня України, оскільки в Кремлі розуміють, що можуть не встигнути провести так званий «референдум». На його думку, для жителів окупованих територій Херсонської та Запорізької областей це означатиме продовження «політики терору і репресій».



«Ми розуміємо, що правоохоронна судова система Росії абсолютно заточена під знищення особистості, під знищення суспільства, і це один з інструментів придушення мирного населення в умовах окупації. Це дає змогу без сформованих окупаційних органів влади безпосередньо застосовувати законодавство РФ», – каже Полозов.