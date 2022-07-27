В ОК «Південь» повідомили про «філігранні удари» ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні

Українські військові ввечері 26 липня завдали «філігранних ударів» по Антонівському мосту в Херсоні, повідомила керівниця пресцентру сил охорони й оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Наші сили тримають під вогневим контролем стратегічно важливі логістичні і транспортні шляхи, які для ворога мають критичне значення, тому що це не дає йому можливості маневрів, не дає можливості підтягувати сили і боєприпаси. Те, що увага прикута до моста – цілком зрозуміло. Але я зауважу, що ми цінуємо все, що є в нашій країні, навіть коли воно під окупантами. Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога. Робота нашої артилерії вона настільки делікатна і ювелірна, що вона більше спрямована на деморалізацію військ… Удари були, але вони були філігранні», – сказала Гуменюк в ефірі телемарафону вранці 27 липня.

Деталей вона не надала.

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Тим часом, призначений російськими військовими так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації» окупованої Херсонщини Кирило Стремоусов зазначив, що рух мостом закрили через пошкодження після удару українських військ.

Антонівський міст – єдиний у Херсоні через річку Дніпро, в тому числі для транспортування військами РФ своєї техніки і боєприпасів. Раніше вже повідомляли про пошкодження цього мосту через удари українських військ.

У британській розвідці раніше заявляли, що будь-яка спроба росіян побудувати тимчасову переправу через Дніпро «буде операцією з дуже високим ризиком», а якщо переправи через Дніпро не буде – «російські війська в окупованому Херсоні будуть відрізаними, і це стане значним військово-політичним ударом для Росії».