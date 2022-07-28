Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів – британська розвідка

Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів, заявила британська розвідка 28 липня в своєму щоденному звіті.

«Їхні сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона. Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро, на які Росія покладається для постачання територій, що опинилися під її контролем», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у твітері Міністерства оборони Великої Британії.

«Один із них, 1000-метровий Антонівський міст поблизу Херсона, був пошкоджений минулого тижня. 27 липня 2022 року Україна знову вдарила по ньому, і дуже ймовірно, що зараз переправа – непридатна», – додали у розвідці.

Там також наголосили, що 49-та армія Росії дислокується на західному березі Дніпра і зараз виглядає дуже вразливою.

«Так само місто Херсон, найбільш політично значущий населений пункт, окупований Росією, зараз практично відрізаний від інших окупованих територій. Його втрата серйозно підірве спроби Росії зобразити окупацію як успіх», – підсумували в британській розвідці.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має повернути захоплені Росією території впродовж наступних 3-6 тижнів.

Останнім часом Україна завдає ударів по живій силі, техніці противника. Також були пошкоджені кілька мостів, зокрема Антонівський міст в Херсоні. Після цього рух мостом закрили.

Антонівський міст – єдиний у Херсоні через річку Дніпро, в тому числі для транспортування військами РФ своєї техніки і боєприпасів.

У британській розвідці раніше заявляли, що будь-яка спроба росіян побудувати тимчасову переправу через Дніпро «буде операцією з дуже високим ризиком», а якщо переправи через Дніпро не буде – «російські війська в окупованому Херсоні будуть відрізаними, і це стане значним військово-політичним ударом для Росії».