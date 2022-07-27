Антонівський міст пошкоджений: ЗСУ змусять війська РФ піти з Херсону?

ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту біля Херсону і вивели його з ладу.

Антонівський міст має стратегічне значення для російського угруповання. Як нині діятимуть російські війська на Херсонщині і чи доведеться їм відступити?

Верховна Рада підтримала призначення народного депутата від «Слуги народу» Андрія Костіна на посаду генерального прокурора України.

Компанія «Нафтогаз України» повідомила про дефолт за виплатами єврооблігацій.

Водночас український уряд звернувся до США про надання «газового ленд-лізу».

Детальніше про це і не тільки говоримо в етері програми «Свобода Live» о 18:00 на @Радіо Свобода.