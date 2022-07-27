Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Антонівський міст пошкоджений: ЗСУ змусять війська РФ піти з Херсону?

  • ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту біля Херсону і вивели його з ладу.

Антонівський міст має стратегічне значення для російського угруповання. Як нині діятимуть російські війська на Херсонщині і чи доведеться їм відступити?

  • Верховна Рада підтримала призначення народного депутата від «Слуги народу» Андрія Костіна на посаду генерального прокурора України.
  • Компанія «Нафтогаз України» повідомила про дефолт за виплатами єврооблігацій.
  • Водночас український уряд звернувся до США про надання «газового ленд-лізу».

Детальніше про це і не тільки говоримо в етері програми «Свобода Live» о 18:00 на @Радіо Свобода.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG