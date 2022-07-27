Антонівський міст пошкоджений: ЗСУ змусять війська РФ піти з Херсону?

- ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту біля Херсону і вивели його з ладу.
Антонівський міст має стратегічне значення для російського угруповання. Як нині діятимуть російські війська на Херсонщині і чи доведеться їм відступити?
- Верховна Рада підтримала призначення народного депутата від «Слуги народу» Андрія Костіна на посаду генерального прокурора України.
- Компанія «Нафтогаз України» повідомила про дефолт за виплатами єврооблігацій.
- Водночас український уряд звернувся до США про надання «газового ленд-лізу».
Детальніше про це і не тільки говоримо в етері програми «Свобода Live» о 18:00 на @Радіо Свобода.
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