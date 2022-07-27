«Друг» Єрмака, «заслужений юрист», «слуга народу»: хто такий новий генпрокурор Костін?

«Слуга народу» Андрій Костін – новий генеральний прокурор. За його призначення проголосували 299 народних депутатів.

Костін вже вдруге отримує крісло, яке перед ним обіймала Ірина Венедіктова: спочатку так було, коли вона залишила посаду голови комітету з питань правової політики, тепер – коли її звільнили з посади очільниці ОГПУ.

Чому Костіна називають людиною голови Офісу президента Андрія Єрмака?

Чим він займався майже три роки у Верховній Раді?

Як у підпорядкуванні інших депутатів опинились родичі Костіна?

Чому він не зміг стати очільником Спеціалізованої актикорупційної прокуратури?

Та яким генпрокурором може бути?

Про усе це – у огляді Радіо Свобода.

Життя до депутатства

До того, як стати депутатом, Андрій Костін працював адвокатом.

Зокрема, був співзасновником та директором адвокатської компанії «Право» та заступником голови Ради адвокатів Одеської області.

Окрім того, він викладав конституційне, бюджетне, податкове і митне право, а також Європейську конвенцію з прав людини на курсах для юристів при Одеській обласній колегії адвокатів.

Робота «слугою народу»

До парламенту Андрій Костін потрапив під 108-м номером у списку «Слуги народу».

«Немає нічого дивного, що я опинився в списку «Слуги народу». Я думаю, що це, в тому числі, і данина тій роботі, яку я проводив і в органах адвокатського самоврядування, і в ролі експерта у різних проєктах. Тому в певних професійних колах я був достатньо широковідомий», – розповідав про свій шлях у депутатство сам Костін.

14 січня 2020 року він очолив комітет з питань правової політики. Це сталося після того, як попередня очільниця комітету Ірина Венедіктова отримала повноваження в. о. директора Держбюро розслідувань.

За призначення Костіна проголосували 296 народних депутатів.

«Я активно працював у комітеті і, мабуть, продемонстрував своєю роботою, що готовий працювати ефективно і на новій посаді», – пояснював своє обрання головою комітету сам Костін.

Від 10 листопада 2019 року Костін – член партії «Слуга народу». У березні 2021 року депутат увійшов до складу її політради.

У серпні 2021-го президент Володимир Зеленський присвоїв Костіну звання «заслужений юрист України» за «вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річниці незалежності».

Зв’язок з Андрієм Єрмаком

За словами Андрія Костіна, він знає Андрія Єрмака і спілкується з ним вже «багато років».

У 2019-му саме Єрмак став тим, хто порадив включити Костіна до списку «Слуги народу».

Пояснював це рішення так: «Я дуже прискіпливо ставлюся до довіри друзів, якщо когось рекомендую, то пропускаю через себе. Для мене вище за людські відносини немає нічого».

У вересні 2020 року журналісти видання «Букви» зафіксували листування Костіна з таким собі «Борисовичем».

«У мене є питання, є хтось із 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як президента і мене цей пі*ар поливає брудом», – йшлося у повідомленні від цього співрозмовника.

На підставі цього журналісти зробили висновок, що Костін листувався з Єрмаком, у якого на той момент був публічний конфлікт із депутатом Гео Леросом і який є «Борисовичем» по-батькові.

Сам Костін та Єрмак цього листування не коментували.

Претендент на голову САП

У 2021 році народний депутат Андрій Костін став одним із кандидатів на нового голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його називали «ключовим претендентом від влади» на цю посаду.

Водночас, як виявили журналісти «Схем» (Радіо Свобода), у трьох членів відбіркової комісії був ймовірний конфлікт інтересів через зв’язки з Костіним: голова конкурсної комісії та ще два члени співпрацювали з ним раніше або продовжували співпрацювати на момент проведення конкурсу до САП у різних експертних і консультаційних радах.

Зрештою Костін вибув із конкурсу: жоден із міжнародних членів відбіркової комісії, а також Роман Куйбіда та В’ячеслав Навроцький не проголосували «за» його доброчесність.

Родичі-помічники

Восени 2021-го журналісти «Схем» розповіли, що донька Андрія Костіна Анастасія працює помічницею у його колеги по фракції Андрія Задорожного, а син Задорожного – Іван – є помічником у самого Костіна.

Станом на жовтень 2021-го Анастасії Костіній та Івану Задорожному нараховували однакову зарплату – по 26 тисяч гривень на місяць.

Андрій Костін відмовився відповідати на запитання «Схем» про те, чи домовлявся він зі своїм колегою обмінятись дітьми-помічниками.

Водночас Андрій Задорожний сказав: «Ми ж не дурні? Ми ж знаємо, хто до кого пішов працювати? Тому його влаштував мій син. Мене влаштувала його донька. А домовленість... Ну, напевно, що ні: не домовлялись».

Серед депутатських помічників опинилась і дружина Костіна. Станом на 2021 рік вона працювала помічницею у його колеги по фракції Максима Дирдіна, а дружина Дирдіна була у той час помічницею самого Костіна.

Житло за бюджетний кошт

У 2020 році Андрій Костін став одним із 19 «слуг народу», який орендував житло за бюджетний кошт, задекларувавши при цьому мільйонні статки.

Згідно з тогочасною декларацією, сума власних грошових активів Костіна становила 4,8 млн грн.

Проблеми з декларуванням

У 2019-2020 роках, за даними антикорупційних експертів, депутат Костін не декларував жодного місця проживання у Києві, хоча винаймав у столиці житло за бюджетний кошт.

Окрім того, як виявили вони, у 2019 році Костін продав дві квартири в Одесі, але не подав до НАЗК повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (йдеться про дохід від продажу квартир на суму 1,2 млн грн).

Участь у переговорних групах з Росією

Від травня 2020 року Костін був членом української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях, а згодом став у ній заступником голови.

У квітні 2022 року президент Зеленський увів Костіна до складу делегації для переговорів із Росією про «гарантії безпеки України».

Цитати

«Люди повинні бачити, що в прокуратурі не тільки відбувається чергова реформа, але одночасно і виконується основна, кримінально-процесуальна функція прокуратури, і є результат».

«Я з самого початку підтримував ідеї, тоді ще майбутнього президента Зеленського... Президент Зеленський володіє інформацією, достатньою для того, щоб формувати свою власну думку, при цьому він уважно слухає тих, з ким він спілкується, ставить запитання по суті».

«Є моменти, по яких (йому – ред.) був виданий серйозний карт-бланш, проте я, щиро скажу, результату не побачив. І, скажу чесно, через 6 місяців я не побачив і «світла в кінці тунелю». Я анітрохи не шкодую про своє рішення, хоча певні роздуми були. Однак відмова Рябошапки відповідати на запитання народних депутатів остаточно переконала мене в тому, що моє рішення правильне».

Що кажуть про призначення Костіна депутати?

«Він у своїй роботі продемонстрував виваженість і ефективність... Пан Костін своєю попередньою діяльністю продемонстрував достатньо високу компетентність у сфері права і як досвідчений адвокат, який провів не одне засідання (в тому числі з кримінальних справ), я думаю, він має достатню фахову підготовку для того, щоб бути ефективним та фаховим генпрокурором».

«Костін є фаховим юристом, очолює комітет Ради з правової політики. Як на мене, він добросовісно ставиться до поставлених завдань та користується авторитетом серед правоохоронців та депутатів. Це виважена особистість. Окрім того, я не думаю, що Татаров настільки всесильний, мені здається, що усі кадрові рішення, особливо такої ваги, ухвалює особисто президент Зеленський. Костін мені видається рівновіддаленим від усіх. Він користується повагою у оточенні президента і особисто Зеленського».

«Костін свій, «слугонародний». Ну, і ще людина Єрмака, ще один солдат президента. Але тут і певний ризик: Костін не ноунейм а-ля Симоненко. Може, ще й власну гру почати, як свого часу Рябошапка та Венедіктова».