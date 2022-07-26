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«Нафтогаз України» заявляє про дефолт за єврооблігаціями

Компанія вказує на те, що невиконання зобов’язань за єврооблігаціями практично позбавило її доступу до міжнародного ринку капіталу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 26 липня повідомила про дефолт за виплатами єврооблігацій. Як стверджують у компанії, це сталося після того, як уряд не погодив виплати.

За повідомленням, Кабінет міністрів 21 липня ухвалив розпорядження, яким нібито заборонив вчиняти будь-які дії щодо єврооблігацій без окремого погодження з урядом. Відтак компанія звернулася до Кабміну за погодженням для здійснення виплат.

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«Національна компанія вказала на наявність на її рахунках коштів, достатніх для виплат за єврооблігаціями, а також описала ризики й негативні наслідки для Нафтогазу та країни у випадку «жорсткого дефолту» за єврооблігаціями компанії. У свою чергу КМУ не надав посадовим особам Нафтогазу дозволу виконати зобов’язання перед держателями євроблігацій щодо здійснення необхідних платежів для сплати основної суми і відсотків (щодо випуску 2022) та відсотків (щодо випуску 2024 року)», – заявляє «Нафтогаз».

Компанія вказує на те, що невиконання зобов’язань за єврооблігаціями практично позбавило її доступу до міжнародного ринку капіталу, а уряд «фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023».

Кабінет міністрів наразу не коментував цю заяву публічно.

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