«Нафтогаз України» заявляє про дефолт за єврооблігаціями

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 26 липня повідомила про дефолт за виплатами єврооблігацій. Як стверджують у компанії, це сталося після того, як уряд не погодив виплати.

За повідомленням, Кабінет міністрів 21 липня ухвалив розпорядження, яким нібито заборонив вчиняти будь-які дії щодо єврооблігацій без окремого погодження з урядом. Відтак компанія звернулася до Кабміну за погодженням для здійснення виплат.

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«Національна компанія вказала на наявність на її рахунках коштів, достатніх для виплат за єврооблігаціями, а також описала ризики й негативні наслідки для Нафтогазу та країни у випадку «жорсткого дефолту» за єврооблігаціями компанії. У свою чергу КМУ не надав посадовим особам Нафтогазу дозволу виконати зобов’язання перед держателями євроблігацій щодо здійснення необхідних платежів для сплати основної суми і відсотків (щодо випуску 2022) та відсотків (щодо випуску 2024 року)», – заявляє «Нафтогаз».

Компанія вказує на те, що невиконання зобов’язань за єврооблігаціями практично позбавило її доступу до міжнародного ринку капіталу, а уряд «фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023».

Кабінет міністрів наразу не коментував цю заяву публічно.