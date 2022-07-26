Уряд вирішив звернутися до США щодо надання «газового ленд-лізу» – Шмигаль

Кабінет міністрів вирішив звернутися до уряду США з проханням про надання «газового ленд-лізу» для стабільного проходження опалювального сезону. Про це в телеграмі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Підготовка до найскладнішої зими у нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв», – сказав він у вступній промові на засіданні уряду.

«Безперечно, підтримка союзників сьогодні – це один із двох основних стовпів економічної стабільності України. Другий ключовий елемент – це працююча економіка», – додав прем'єр.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 9 травня підписав закон про ленд-ліз.

Програма ленд-лізу спрощує відправку військової допомоги Україні та країнам Східної Європи. Але ленд-ліз - це не лише зброя, це можливість отримання матеріалів, устаткування.

Востаннє програма діяла під час Другої світової війни, коли американська військова допомога вирушала супротивникам нацистської Німеччини, насамперед Великій Британії та СРСР.