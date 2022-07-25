«Газпром» оголосив про намір вимкнути ще одну турбіну «Північного потоку – 1»

Російський «Газпром» оголосив, що з 27 липня зупинить роботу ще однієї турбіни «Північного потоку – 1», що приведе до чергового скорочення щоденних поставок газу через цей газопровід до Німеччини.

За заявою корпорації, газотурбінному двигуну на компресорній станції «Портова» потрібний плановий капітальний ремонт і техобслуговування. Від 27 липня добова продуктивність «Північного потоку – 1» складе не більше ніж 33 мільйони кубометрів газу на добу – половину нинішнього обсягу.

«Північний потік – 1» – це основний газопровід, яким російський газ надходить до Німеччини й інших країн Євросоюзу. Його планова потужність – 167 мільйонів кубометрів на добу.

З червня «Газпром» почав знижувати обсяги прокачування газу, пояснюючи це необхідністю ремонту турбін, який ускладнився через міжнародні санкції проти Росії.

Минулого тижня «Газпром» відновив подачу газу «Північним потоком – 1» після 10-денної перерви на технічне обслуговування, але лише на 40% від пропускної здатності газопроводу. Росія заявила, що була змушена зменшити обсяг через затримку повернення турбіни, яка обслуговувалася в Канаді.

Німеччина заявила, що скорочення не пов’язані з технічними проблемами, а є покаранням за те, що ЄС запровадив жорсткі санкції проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Президент Росії Володимир Путін попередив, що продовження санкцій може призвести до катастрофічного зростання цін на енергоносії для споживачів у всьому світі.

Минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звинуватила Росію у використанні енергії як зброї, попередивши, що Європа повинна підготуватися до можливого повного припинення поставок російського газу.

Минулого року 40 відсотків загального імпорту газу в ЄС припадало на Росію.