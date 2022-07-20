Путін анонсував скорочення поставок газу до ЄС і запропонував компенсацію – запуск «Північного потоку-2»

Постачання газу до Європи газопроводом «Північний потік» може бути скорочено вже в липні, заявив президент Росії Володимир Путін.



При цьому він запропонував компенсувати це запуском газопроводу «Північний потік-2», цей проект було зупинено через вторгнення Росії до України.



За словами Путіна, наступного тижня російський газовий монополіст «Газпром» відправить на ремонт газоперекачувальний агрегат, після чого потужність «Північного потоку» знизиться до 30 мільйонів кубометрів на добу – це 1/5 від його проектної потужності. Російський президент заявив, що постачання можна буде утримувати на більшому рівні, якщо Німеччина передасть Росії турбіну, яка затримувалась Канадою через санкції. Українська сторона наголошувала, що Росія використовує фактор цієї турбіни для обґрунтування зменшення потужностей «Північного потоку-1», але це «абсолютний шантаж».

При цьому в деякі періоди трубопровід перекачував більше газу, аніж передбачала проектна потужність. Після початку війни «Газпром» скоротив обсяг прокачування газопроводом спочатку до 100 мільйонів кубометрів зі 167, а потім – до 67 мільйонів кубометрів. Після цього його було зупинено на ремонт, прокачування газу має відновитися 21 липня.



Компенсувати постачання Путін запропонував за допомогою газопроводу «Північний потік-2». Цей газопровід не був сертифікований німецькою владою. Проти відновлення проекту виступають правлячі партії Німеччини та більшість опозиції, розповідало на початку липня видання DW.



Економіка найбільшої країни Євросоюзу – Німеччини – та ще кількох країн ЄС значною мірою залежить від постачання газу з Росії. Німецькі політики звинувачують Москву в тому, що Кремль використовує постачання газу як зброю для тиску на європейські країни.



Російські поставки забезпечували приблизно до 40 відсотків газу ЄС. Німецька промисловість попереджає, що дефіцит палива, що наближається, призведе до рецесії.



Країни ЄС шукають способи компенсувати постачання як за рахунок купівлі газу в інших постачальників, так і за рахунок пошуку альтернативних джерел палива.