Після 10-денної перерви Росія відновила постачання газу до Німеччини через «Північний потік»

Газопровід «Північний потік» відновив транспортування газу з Росії до Німеччини після профілактичних робіт.



Як повідомляє російська агенція «Интерфакс» з посиланням на газотранспортних операторів OPAL Gastransport та NEL Gastransport, газопровід відновив роботу вранці 21 липня.

Проте напередодні президент Росії Володимир Путін анонсував скорочення поставок газу до Європи газопроводом «Північний потік» вже в липні, оскільки нібито наступного тижня російський газовий монополіст «Газпром» відправить на ремонт газоперекачувальний агрегат. Після цього потужність «Північного потоку» знизиться до 30 мільйонів кубометрів на добу – це 1/5 від його проектної потужності.

При цьому Путін запропонував компенсувати постачання газу за допомогою газопроводу «Північний потік-2», який не був сертифікований німецькою владою через російську агресію проти України.

З 11 липня Росія зупинила прокачування природного газу до Німеччини газопроводом «Північний потік». Про це було оголошено заздалегідь – оператор газопроводу, компанія Nord Stream AG, стверджувала, що йдеться про планову профілактику, яка мала тривати до 21 липня.

Однак у Німеччині та інших країнах ЄС побоювалися, що на тлі протистояння, пов’язаного з війною в Україні, подача газу може й не відновитись – що призвело б до гострої енергетичної кризи в Європі.