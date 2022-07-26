ЄС розгляне подвоєння закупівель електроенергії з України – єврокомісарка

Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії обговорить подвоєння закупівель електроенергії зі спільної з Україною мережі – про це повідомила 26 липня європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

За словами Сімсон, підтримка ЄС у енергетичному секторі фокусується на тому, щоб електрична та газова мережі України лишалися в робочому стані. Те, що вони продовжують працювати, вона назвала «показником надзвичайної рішучості та відданості тих, хто працює в українському енергетичному секторі».

Вона вказала на те, що Україна, як і Молдова, синхронізувала роботу своєї мережі з європейської в березні.

«Перші транскордонні комерційні обміни електроенергією почалися наприкінці червня з Румунією, потім, у липні – зі Словаччиною. Потужність закупівлі наразі обмежена до 100 мегаватт, проте Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії зустрінеться цього тижня, аби розглянути подвоєння цих обсягів», – заявила вона.

Єврокомісарка зазначила, що розширення торгівлі електроенергією дозволить Україні отримати прибутки, які частково компенсують збитки від війни, а Євросоюзу – отримати доступну електрику у час, коли ціни на енергоносії «винятково» високі.

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«Ми знижуємо своє споживання газу, наскільки це можливо, аби покласти край нашій залежності від Росії. Коли йдеться про газ, ми дуже тісно працюємо перед прийдешньою зимою, аби покращити безпеку поставок та готовність до будь-яких зривів», – сказала Сімсон.

Оператор української електричної мережі «Укренерго» 16 березня завершив синхронізацію з енергомережею континентальної Євроми ENTSO-E.