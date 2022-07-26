Країни ЄС домовилися добровільно скоротити споживання газу на тлі зменшення поставок із Росії

Представники країн Європейського союзу 26 липня змогли досягти політичної угоди про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15%, повідомила Рада ЄС.

Міністри енергетики схвалили пропозицію всім країнам ЄС добровільно скоротити споживання газу на 15% із серпня по березень.

Ці скорочення можуть стати обов’язковими в разі надзвичайної ситуації.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що угода покаже президенту Росії Володимиру Путіну, що Європа залишається єдиною перед лицем останніх скорочень газу Москвою. «Ви нас не розділите», – сказав Габек.

За даними агентства Reuters, яке цитує двох неназваних чиновників ЄС, Угорщина була єдиною країною, яка виступила проти угоди.

​У Раді ЄС наголосили, що мета скорочення попиту на газ – заощадити напередодні зими, щоб підготуватися до можливих збоїв у постачанні газу з Росії, яка використовує енергоносії як зброю.

Йозеф Сікела, міністр промисловості й торгівлі Чехії, яка зараз головує в ЄС, заявив, що сьогоднішнє рішення чітко показало, що країни-члени будуть «стійко протистояти» будь-якій спробі Росії розділити ЄС, використовуючи енергоносії як зброю.

Заходи зі скорочення попиту газу минулого тижня запропонувала Європейська комісія.

Напередодні російський «Газпром» оголосив, що з 27 липня зупинить роботу ще однієї турбіни газопроводу «Північний потік-1», скоротивши таким чином обсяг прокачування до 20% від планової потужності.

При цьому, як зазначають експерти, скорочуючи обсяг постачання природного газу газопроводом «Північний потік-1», Росія завдає «катастрофічного удару» по своїй власній економіці. З суто економічної точки зору президент Росії Володимир Путін потребує європейського ринку набагато більше, ніж світ потребує російських енергоресурсів, стверджують Джеффрі Сонненфелд і Стівен Тіан, дослідники з Єльського університету США у статті в журналі Fortune.