Оператор ГТС повідомив про різке підвищення тиску на газогоні, про яке не попередив «Газпром»

Диспетчери Оператора газотранспортної системи України зафіксували різкий ріст тиску на магістральному газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород» на ділянці держкордон РФ – Україна, повідомили у пресслужбі ОГТСУ.

За повідомленням, зміна тиску відбулася без попередження з боку «Газпрому».

В ОГТСУ застерегли, що несвоєчасна подача інформації про переключення і зміну режимів може призвести до позаштатних ситуацій на магістральному газопроводі.

«Такі непогоджені дії «Газпрому» викликають занепокоєння. Оператор ГТС України наполягає, що оператор російської ГТС повинен надавати інформацію про причини такої поведінки в рамках стандартів угод між операторами. Несвоєчасне інформування Оператора несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС. Особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після того, як «Газпром» знову зменшив транзит через «Північний потік-1» до 33 млн куб. м на добу», – заявив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

В ОГТСУ нагадали, що в 2009 році за аналогічних обставин непогоджених дій між операторами сталася аварія на газопроводі Туркменистану.

Раніше сьогодні російський «Газпром» оголосив, що з 27 липня зупинить роботу ще однієї турбіни «Північного потоку – 1», що приведе до чергового скорочення щоденних поставок газу через цей газопровід до Німеччини.

За заявою корпорації, газотурбінному двигуну на компресорній станції «Портова» потрібний плановий капітальний ремонт і техобслуговування. Від 27 липня добова продуктивність «Північного потоку – 1» складе не більше ніж 33 мільйони кубометрів газу на добу – половину нинішнього обсягу.