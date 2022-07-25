Зеленський закликав ЄС «бити у відповідь» на газову війну Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський союз «бити у відповідь» на газову війну, яку веде Росія.

«Сьогодні ми побачили чергові газові погрози Європі. Навіть попри поступку щодо турбіни для «Північного потоку», Росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобовʼязана за контрактами. Все це робиться Росією спеціально, щоб європейцям було максимально складно підготуватися до зими. І це відверта газова війна, яку Росія веде проти обʼєднаної Європи, – саме так це потрібно сприймати. І їм байдуже, що буде з людьми, як вони страждатимуть – від голоду через блокування портів чи від зимових холодів та бідності... Чи від окупації. Це просто різні форми терору», – заявив Зеленський у вечірньому зверненні 25 липня.

«І тому потрібно бити у відповідь. Не думати, як повернути якусь турбіну, а посилювати санкції. Робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу й нафти, а й взагалі від будь-якого експорту, який іще залишається. І максимально розривати торговельні звʼязки з Росією, бо кожен такий звʼязок – це потенційний засіб тиску Росії», – додав голова держави.

За його словами, газовий шантаж Європи, «який щомісяця лише посилюється», потрібен Росії для того, щоб погіршити життя для кожного європейця. «І це насправді можна розглядати як стимул, щоб восьмий санкційний пакет ЄС був значно вагомішим, ніж нещодавно затверджений сьомий», – наголосив президент.

Раніше сьогодні російський «Газпром» оголосив, що з 27 липня зупинить роботу ще однієї турбіни «Північного потоку – 1», що приведе до чергового скорочення щоденних поставок газу через цей газопровід до Німеччини.

За заявою корпорації, газотурбінному двигуну на компресорній станції «Портова» потрібний плановий капітальний ремонт і техобслуговування. Від 27 липня добова продуктивність «Північного потоку – 1» складе не більше ніж 33 мільйони кубометрів газу на добу – половину нинішнього обсягу.