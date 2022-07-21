Євросоюз оприлюднив нові санкції проти Росії на офіційному сайті

Європейський Союз 21 липня оприлюднив на офіційному сайті список російських юридичних та фізичних осіб, які потрапили під нові санкції ЄС.

У списку 57 росіян та структур із Росії.

Серед інших, під обмеження потрапили депутат Державної думи від Чечні Адам Делімханов, мер Москви Сергій Собянін, актори Володимир Машков та Сергій Безруков, байкерський клуб «Нічні вовки» та його лідер Олександр Залдостанов («Хірург»), губернатор Кемеровської області Сергій Цивільов, уповноважена з прав дитини при президенті Марія Львова-Бєлова, рух «Юнармія», «Сбербанк» та інші.

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Як повідомлялося раніше, Європейська рада запровадила заборону на операції з російським золотом і розширила список санкцій товарів, які можуть використовуватися в оборонній промисловості.

Водночас ЄС вивів з-під санкцій операції держкомпанії, пов’язані з постачанням на світовий ринок продовольства та добрив та транспортування нафти до третіх країн. Це пов’язано з продовольчою та енергетичною безпекою.

Євросоюз 20 липня затвердив черговий, сьомий, пакет санкцій щодо Росії через її вторгнення в Україну. Згідно з повідомленнями, обмеження стосуватимуться заборони експорту золота та ювелірних виробів із нього з Росії та блокування європейських активів «Сбербанку».

При цьому жоден пакет санкцій ЄС не передбачає ембарго на газ.