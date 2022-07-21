Нові санкції ЄС є «потужним сигналом Москві» – президентка Єврокомісії

Нові санкції Європейського Союзу є «потужним сигналом Москві», заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.



«Держави-члени погодилися з нашими посиленими, продовженими санкціями ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це посилає потужний сигнал Москві: ми будемо підтримувати високий тиск стільки, скільки потрібно», – написала вона у твіттері.



Наразі деталі санкцій ще невідомі, оскільки вони ще мають бути опубліковані в офіційному журналі ЄС.

Євросоюз 20 липня затвердив черговий, сьомий, пакет санкцій щодо Росії через її вторгнення в Україну. Згідно з повідомленнями, обмеження стосуватимуться заборони експорту золота та ювелірних виробів із нього з Росії та блокування європейських активів Сбербанку.

Попередній шостий пакет передбачав заборону на ввезення нафти з Росії морським шляхом з 5 грудня 2022 року. Очікується, що європейський імпорт нафти з Росії скоротиться приблизно на 90%. США заборонили імпорт нафти, газу та вугілля з Росії на початку березня 2022 року.

При цьому жоден пакет санкцій ЄС не передбачає ембарго на газ.