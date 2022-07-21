OCCRP: компанії Абрамовича понад 10 років забезпечували армію РФ. Вони це заперечують

Понад десять років структури металургійної та гірничодобувної компанії «Євраз», що належить олігарху Роману Абрамовичу, співпрацювали з Росгвардією та підприємствами, які займаються забезпеченням армії та виробляють танки й вибухові речовини. Про це повідомляє OCCRP (Центр з дослідження корупції та організованої злочинності).

Розслідувачі вивчили контракти із сайту держзакупівель та дійшли висновку, що з 2015 по 2018 рік «Євраз ЗСМК» отримував контракти на доставку толуолу з державного заводу, де виробляють боєприпаси та вибухові матеріали промислового призначення. За даними OCCRP, вартість виконання цих договорів становить понад 2,8 мільйона доларів.

Розташований у Нижньому Тагілі «Євраз НТМК» у 2018 році продав сталь на суму 1,4 мільйона доларів Уралвагонзаводу, який виробляє танки та цивільну транспортну техніку. Крім того, у 2016-2017 роках компанія передала на завод ванадієвий шлак, який використовується для виробництва зброї та легування сталі. Вартість цих контрактів – 227 тисяч доларів.

Оскільки в листопаді 2021 року російська влада засекретила всі закупівлі Росгвардії, ФСБ, ФСО та армії, чи триває ця співпраця зараз, невідомо. OCCRP припускає, що – так, посилаючись на дані американської розвідки, а також у зв’язку із законодавством РФ, що фактично зобов’язує такі компанії співпрацювати з військовими.

За даними розвідки, у травні Уралвагонзавод, де виробляють танки, призупинив роботу через нестачу сировини. При цьому найдешевшою сировиною є сталь, а найбільшим виробником сталі в Росії якраз і є група компаній Абрамовича «Євраз».

У березні 2022 року британська влада ввела санкції проти власника 29% акцій «Євразу» бізнесмена Романа Абрамовича. У травні Лондон включив до списку санкцій і сам «Євраз».

Компанія, як вказувала британська влада, могла бути залучена до надання послуг, що сприяли дестабілізації України. Зокрема, через постачання російським військовим заводам сталі для виготовлення техніки і куль. «Євраз» заявив, що співпрацює лише з підприємствами із цивільних секторів російської промисловості.

Роман Абрамович входить до списку найбагатших людей Росії. Його називали олігархом, близьким до президента Росії Володимира Путіна, хоча сам він це заперечує і в російському політичному житті участі не бере. Абрамович має російський та ізраїльський паспорти.

Після вторгнення Росії в Україну ЄС та Великобританія запровадили санкції проти Абрамовича. Через це кілька хедж-фондів з США заморозили його активи, Міністерство торгівлі США заборонило обслуговування його літака. 13 квітня суд острова Джерсі заморозив активи, пов’язані з Абрамовичем, на суму понад 7 млрд дол.

Бізнесмен через суд зажадав виключити його зі списку санкцій ЄС і відшкодувати збитки, перевівши мільйон доларів у його благодійний фонд, створений для отримання доходів від продажу англійського футбольного клубу «Челсі». Клубом «Челсі» Абрамович володів з 2003 року. У березні, після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, він заявив про продаж клубу.