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OCCRP: компанії Абрамовича понад 10 років забезпечували армію РФ. Вони це заперечують

Роман Абрамович (л) та Володимир Путін (фото архівне)

Понад десять років структури металургійної та гірничодобувної компанії «Євраз», що належить олігарху Роману Абрамовичу, співпрацювали з Росгвардією та підприємствами, які займаються забезпеченням армії та виробляють танки й вибухові речовини. Про це повідомляє OCCRP (Центр з дослідження корупції та організованої злочинності).

Розслідувачі вивчили контракти із сайту держзакупівель та дійшли висновку, що з 2015 по 2018 рік «Євраз ЗСМК» отримував контракти на доставку толуолу з державного заводу, де виробляють боєприпаси та вибухові матеріали промислового призначення. За даними OCCRP, вартість виконання цих договорів становить понад 2,8 мільйона доларів.

Розташований у Нижньому Тагілі «Євраз НТМК» у 2018 році продав сталь на суму 1,4 мільйона доларів Уралвагонзаводу, який виробляє танки та цивільну транспортну техніку. Крім того, у 2016-2017 роках компанія передала на завод ванадієвий шлак, який використовується для виробництва зброї та легування сталі. Вартість цих контрактів – 227 тисяч доларів.

Оскільки в листопаді 2021 року російська влада засекретила всі закупівлі Росгвардії, ФСБ, ФСО та армії, чи триває ця співпраця зараз, невідомо. OCCRP припускає, що – так, посилаючись на дані американської розвідки, а також у зв’язку із законодавством РФ, що фактично зобов’язує такі компанії співпрацювати з військовими.

За даними розвідки, у травні Уралвагонзавод, де виробляють танки, призупинив роботу через нестачу сировини. При цьому найдешевшою сировиною є сталь, а найбільшим виробником сталі в Росії якраз і є група компаній Абрамовича «Євраз».

У березні 2022 року британська влада ввела санкції проти власника 29% акцій «Євразу» бізнесмена Романа Абрамовича. У травні Лондон включив до списку санкцій і сам «Євраз».

Компанія, як вказувала британська влада, могла бути залучена до надання послуг, що сприяли дестабілізації України. Зокрема, через постачання російським військовим заводам сталі для виготовлення техніки і куль. «Євраз» заявив, що співпрацює лише з підприємствами із цивільних секторів російської промисловості.

Роман Абрамович входить до списку найбагатших людей Росії. Його називали олігархом, близьким до президента Росії Володимира Путіна, хоча сам він це заперечує і в російському політичному житті участі не бере. Абрамович має російський та ізраїльський паспорти.

Після вторгнення Росії в Україну ЄС та Великобританія запровадили санкції проти Абрамовича. Через це кілька хедж-фондів з США заморозили його активи, Міністерство торгівлі США заборонило обслуговування його літака. 13 квітня суд острова Джерсі заморозив активи, пов’язані з Абрамовичем, на суму понад 7 млрд дол.

Бізнесмен через суд зажадав виключити його зі списку санкцій ЄС і відшкодувати збитки, перевівши мільйон доларів у його благодійний фонд, створений для отримання доходів від продажу англійського футбольного клубу «Челсі». Клубом «Челсі» Абрамович володів з 2003 року. У березні, після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, він заявив про продаж клубу.

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