У США юристи зареєструвалися іноагентами для Абрамовича – WSJ

Юристи американської фірми Kobre & Kim зареєструвалися в Мін’юсті США як іноагенти, щоб представляти інтереси російського мільярдера Романа Абрамовича, пише The Wall Street Journal. Видання наголошує, що це перший такий випадок після початку війни Росії проти України.

За словами одного із співрозмовників газети, Абрамович найняв Kobre & Kim для юридичних консультацій і не має наміру займатися лобіюванням у США через фірму. За законом США, ті, хто займається політичною діяльністю для іноземних урядів, організацій чи людей, мають реєструватись у Мін’юсті.

The Wall Street Journal нагадує, що в Росії також є законодавство про «іноагентів», яке відрізняється від американського, хоча російська влада стверджує протилежне.

Видання пише, що у законодавстві США чітко зазначено, що іноземний агент має працювати на користь конкретної іноземної юридичної чи фізичної особи. У звітних документах агент розкриває своє ім’я та конкретні платежі за надані послуги. У російському законі, навіть у його первісній редакції, йшлося про невизначене іноземне фінансування. У новому законі про «іноагентів» ця частина стала ще більш розпливчастою, пише видання.

Роман Абрамович перебуває під санкціями Євросоюзу та Великобританії. США обмеження щодо мільярдера не запроваджували, але видали ордер на арешт двох літаків олігарха. США припускали, що Абрамович може бути посередником у врегулюванні російсько-українського конфлікту.