Країни ЄС погодилися мобілізувати 5-й транш військової допомоги Україні – Боррель

Країни Європейського Союзу виділять п’ятий транш на 500 мільйонів євро військової допомоги Україні, повідомив голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель 20 липня.

Про це він заявив на підсумками зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

«Країни-члени ЄС погодилися мобілізувати 5-й транш військової допомоги на 500 мільйонів євро для подальшої підтримки Збройних Сил України. ЄС залишається сфокусованим та непохитним у своїй підтримці України разом із партнерами», – заявив він.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив за підсумками зустрічі «Рамштайн», що партнери України взяли на себе нові зобов’язання щодо військової допомоги, проте наразі не став розкривати їх деталей.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив у зверненні 20 липня про наявність домовленостей щодо надання систем протиповітряної оборони.

Раніше 20 липня міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив передачу Україні ще чотирьох реактивних систем залпового вогню HIMARS.