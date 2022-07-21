Лавров пообіцяв Сійярто у Москві, що Росія «негайно розгляне» прохання Угорщини про додаткові поставки газу

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто заявив, що Будапешт проявив зацікавленість у додатковій закупівлі російського газу і це прохання буде «негайно розглянуте».

«Інтересам наших країн абсолютно відповідає повне виконання довгострокових контрактів на експорт природного газу з Росії, які були укладені минулого року», – сказав Лавров.

Петер Сійярто, як тільки прибув до Москви, то у фейсбуці написав: «Ми маємо два завдання: забезпечити природний газ для угорського народу та підкреслити, що хочемо миру якомога швидше».

Напередодні візиту Сійярто до Москви в МЗС Угорщини анонсували обговорення закупівлі Будапештом у Росії додатково 700 мільйонів кубометрів газу.

Відповідно до 15-річної угоди з російським монополістом «Газпромом», підписаної торік, Угорщина законтрактувала 3,5 мільярда кубометрів газу на рік трубопроводами через Болгарію та Сербію та ще 1 мільярд кубометрів через газопровід з Австрії.

Візит Петера Сійярто до Росії відбувся у день, коли уряд оголосив, що з наступного місяця скасовує десятирічні обмеження на ціни за газ і електроенергію для домогосподарств з більшим споживанням – крок, який призведе до значного зростання цін за додаткове споживання енергії.

Країни ЄС активно намагаються позбутися залежності від російських енергоносіїв, зокрема, через війну РФ проти України і пов’язані з цим санкції. При цьому жоден пакет санкцій ЄС не передбачає ембарго на російський газ.

Угорщина неодноразово заявляла, що санкції енергетичного характеру проти РФ не повинні шкодити інтересам країни та її народу.

Із квітня поточного року жоден політик ЄС не відвідував Кремль, очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто у цьому зв’язку – перший.