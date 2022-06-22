Нафтопереробна галузь України зупинила роботу через ракетні обстріли РФ – Вітренко

Уся нафтопереробна галузь України зупинила роботу через російські ракетні обстріли, заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«На жаль, ці удари почалися фактично з перших днів війни. У нас є загиблі, які працювали на цих об’єктах... На жаль, фактично вся нафтопереробка в Україні зараз через масовані неодноразові атаки агресора не працює і тому якраз складно забезпечувати логістику нафтопродуктів на український ринок, через що виникає їхній дефіцит», – пояснив він.

Наприкінці березня російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Також внаслідок російських авіаобстрілів 2 квітня було знищено інфраструктуру Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.

12 травня і 18 червня обласна влада повідомила про черговий обстріл Кременчуцького НПЗ.