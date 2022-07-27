ЗСУ поширили відео, на якому видно пошкодження Антонівського мосту після нічного удару

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України оприлюднило відео, на якому, як повідомляється, видно пошкодження Антонівського мосту в Херсоні після нічного удару ЗСУ.

«Опубліковано перше відео з Антонівського мосту після нічного удару ЗСУ. Тепер тікати тільки пішки або по воді. Бажаємо успіху», – йдеться в підписі до відео, опублікованого у телеграмі.

На відео видно великі пробоїни на проїжджій частині мосту.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що тепер російські сили мають залишити окупований Херсон або вчитися перетинати Дніпро вплав.

«Рідкісна птиця вилетить із середини Дніпра. Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом ru-ППО, що перехоплює ua-ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути», – написав він у твітері.

Раніше про те, що українські військові ввечері 26 липня завдали «філігранних ударів» по Антонівському мосту в Херсоні, повідомила керівниця пресцентру сил охорони й оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Удари були, але вони були філігранні», – сказала Гуменюк в ефірі телемарафону вранці 27 липня. Деталей вона не надала.

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Тим часом, призначений російськими військовими так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації» окупованої Херсонщини Кирило Стремоусов зазначив, що рух мостом закрили через пошкодження після удару українських військ.

Антонівський міст – єдиний у Херсоні через річку Дніпро, в тому числі для транспортування військами РФ своєї техніки і боєприпасів. Раніше вже повідомляли про пошкодження цього мосту через удари українських військ.

У британській розвідці раніше заявляли, що будь-яка спроба росіян побудувати тимчасову переправу через Дніпро «буде операцією з дуже високим ризиком», а якщо переправи через Дніпро не буде – «російські війська в окупованому Херсоні будуть відрізаними, і це стане значним військово-політичним ударом для Росії».