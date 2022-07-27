На Херсонському напрямку почався «дуже потужний» рух військ РФ – Данілов

На Херсонському напрямку почався «дуже потужний» рух військ РФ, повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.



«Щодо термінів – я обережний. Це – війна, на якій багато різних подій. Зараз ворог стягує максимальну кількість… (сил - ред.). Саме на Херсонському напрямку почався дуже потужний рух їхніх військ. Вони стягують додаткові сили», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



«Точно знаю, що наші війська будуть робити все від них залежне для того, щоб в ті терміни, які ставить президент, впоратися. Але в будь-якому випадку перемога буде за нами. Тижнем раніше чи пізніше – це військова справа», – розповів секретар РНБО, відповідаючи на запитання щодо термінів контрнаступу на півдні України.



За словами Данілова, Україна зараз отримує від західних партнерів те озброєння, яке було потрібне ще в березні-квітні.

«Те, що ми зараз отримуємо, – величезна допомога», – додав він.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має повернути захоплені Росією території впродовж наступних 3-6 тижнів.

Останнім часом Україна завдає ударів по живій силі, техніці противника. Також були пошкоджені кілька мостів, зокрема Антонівський міст в Херсоні. Після цього рух мостом закрили.

Антонівський міст – єдиний у Херсоні через річку Дніпро, в тому числі для транспортування військами РФ своєї техніки і боєприпасів.

У британській розвідці раніше заявляли, що будь-яка спроба росіян побудувати тимчасову переправу через Дніпро «буде операцією з дуже високим ризиком», а якщо переправи через Дніпро не буде – «російські війська в окупованому Херсоні будуть відрізаними, і це стане значним військово-політичним ударом для Росії».