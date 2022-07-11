На півдні України ситуація – «стабільно напружена», але ЗСУ «впевнено просуваються» – ОК «Південь»

Ситуація на південному фронті – «стабільно напружена», але ЗСУ «впевнено просуваються». Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони й оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Проголошення наших успіхів буде, коли вони будуть закріплені. Основне досягнення наразі: ураження командних пунктів і логістичних центрів, складів боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів... Є досягнення зі влучання по військовій техніці, яка розташована безпосередньо на позиціях вздовж лінії зіткнення», – зазначила Гуменюк.

За її словами, визволення нині окупованих Росією південних регіонів України «буде більш динамічним» з отриманням західного озброєння та посиленням потужностей ЗСУ на артилерійському напрямку.

10 липня міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що Україна готується до деокупації південних територій, для чого накопичує мільйонну бойову силу та оснащену західною зброєю.

За словами президента Володимира Зеленського, втеча окупантів з української землі є невідворотною, але «треба битися разом на всіх фронтах».