Новітня російська зброя тримається на західній електроніці – британські фахівці

Британський Королівський інститут об’єднаних служб (RUSI), який спеціалізується на питаннях безпеки й військових дослідженнях, оприлюднив звіт про застосовувану Росією зброю в Україні і стверджує, що новітні російські озброєння майже повністю залежать від електронних складників західного виробництва.

Автори звіту посилаються на роботу в Україні після початку лютневого російського вторгнення, де дослідники RUSI разом з колегами з агентства Reuters обстежували захоплену українцями російську зброю і рештки російських боєприпасів.

Вони доходять висновку, що «велика кількість деталей іноземного виробництва в тих системах показує, що російська воєнна машина дуже залежить від імпорту складної мікроелектроніки».

«Із 450 складників, знайдених RUSI в російських військових системах, 317 виявилися виготовленими компаніями США. Також в тих системах бути деталі з Японії, Тайваню, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини, Китаю, Південної Кореї, Великої Британії, Австрії та інших країн», – сказано у звіті.

З-поміж американських складників у російській зброї найбільше виявили виробів з маркою американської компанії Texas Instruments.

«Складники, що, як видається, виготовлені компанією Texas Instruments, були виявлені в ударних дронах KUB-BLA, цільових дронах E95M, в літальних апаратах Orlan-10, та в кількох радіо переговорних пристроях російської армії», – вказують дослідники.

Вони вказують, що 18% знайдених у російській зброї складників підлягають під заборони США на експорт до Росії, які діяли ще до 2022 року і навіть до російського вторгнення в Крим 2014 року.

«Росія, а раніше Радянський Союз, віддавна незаконно здобували західні технології для використання у військових системах. В тій діяльності залучена російська розвідка і служби безпеки», – сказано в звіті.



На думку дослідників, закриття лазівок в теперішніх західних санкціях на постачання Росії електроніки й новітньої техніки серйозно знизило б боєздатність російської армії.

«Росія не має чітких альтернатив власного виробництва відповідних складників, і виробництва в Росії було б не досить для обсягів необхідних, щоб замістити використану і втрачену техніку в Україні. В результаті Росія була б вимушена розробляти чи виготовляти свої менш дієві компоненти, або намагатися обійти санкції, що їх роздобути. Розуміння того, як Росія обходить санкції для імпорту важливих технологій, дає можливість міжнародній спільноті обмежити можливості російської засобів військової агресії», – підкреслюють автори.