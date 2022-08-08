Генштаб ЗСУ назвав напрямок, де російські війська зазнали найбільших втрат

Росія за останню добу втратила 140 своїх військових, найбільші втрати – на Донецькому напрямку, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом від початку повномасштабної війни російські сили втратили близько 42 340 осіб, йдеться в повідомленні.

Крім того, серед втрат Росії, за даними Генштабу:

1811 танків (шість за останню добу)

4070 бойових броньованих машин (+15)

960 артилерійських систем (+2)

261 РСЗВ (+1)

132 засоби ППО

223 літаки

192 гелікоптери (+1)

754 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+4)

182 крилаті ракети

15 кораблів /катерів

2993 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (+15)

86 одиниць спеціальної техніки.

За даними США, понад 75 тисяч російських солдатів – приблизно половина сил, відправлених Москвою для повномасштабного вторгнення в Україну в лютому – були вбиті або поранені.



Високопоставлений представник оборонного відомства США заявив 22 липня, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і «багато» російських генералів.



9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.