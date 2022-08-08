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Генштаб ЗСУ назвав напрямок, де російські війська зазнали найбільших втрат

Загалом від початку повномасштабної війни російські сили втратили близько 42 340 осіб, йдеться в повідомленні

Росія за останню добу втратила 140 своїх військових, найбільші втрати – на Донецькому напрямку, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом від початку повномасштабної війни російські сили втратили близько 42 340 осіб, йдеться в повідомленні.

Крім того, серед втрат Росії, за даними Генштабу:

  • 1811 танків (шість за останню добу)
  • 4070 бойових броньованих машин (+15)
  • 960 артилерійських систем (+2)
  • 261 РСЗВ (+1)
  • 132 засоби ППО
  • 223 літаки
  • 192 гелікоптери (+1)
  • 754 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+4)
  • 182 крилаті ракети
  • 15 кораблів /катерів
  • 2993 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (+15)
  • 86 одиниць спеціальної техніки.

За даними США, понад 75 тисяч російських солдатів – приблизно половина сил, відправлених Москвою для повномасштабного вторгнення в Україну в лютому – були вбиті або поранені.

Високопоставлений представник оборонного відомства США заявив 22 липня, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і «багато» російських генералів.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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