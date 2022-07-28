Росія втратила близько половини сил, які відправила на масштабну війну проти України – США

Понад 75 тисяч російських солдатів – приблизно половина сил, відправлених Москвою для повномасштабного вторгнення в Україну в лютому – були вбиті або поранені, заявила сенаторка-демократка Елісса Слоткін зі штату Мічиган. Вона розповіла про це телеканалу CNN після участі в секретному брифінгу з представниками адміністрації президента Джо Байдена. Слоткін назвала число «величезним».

«Нам повідомили, що понад 75 тисяч росіян були вбиті або поранені, що є величезним числом, в їхні сухопутні сили інвестовані неймовірні суми, понад 80 відсотків їхніх сухопутних сил загрузли, вони втомилися», – сказала Слоткін.

Втрати військових є державною таємницею в Росії навіть у мирний час, російська влада не подає оновлених офіційних даних про кількість загиблих під час повномасштабної війни проти України. За останніми оцінками ЦРУ, в боях загинули 15 тисяч російських військових. Генштаб Збройних сил України заявляє про понад 40 тисяч загиблих російських військових.

Слоткін, яка нещодавно повернулася з поїздки в Україну, сказала, що наступні три-шість тижнів можуть мати вирішальне значення для того, в якому напрямку піде конфлікт.

«Я думаю, те, що ми дуже рішуче почули від президента Зеленського і підтвердили сьогодні, полягає в тому, що українці дійсно хочуть кілька разів вдарити Росію по зубах до приходу зими», – заявила Слоткін.

Тим часом, Україна продовжує контрнаступ в окупованій Росією південній частині країни, щоб повернути Херсон.

У британській розвідці раніше сьогодні заявили, що Херсон, найбільш політично значущий населений пункт, окупований Росією, зараз практично відрізаний від інших окупованих територій, а його втрата серйозно підірве спроби Росії зобразити окупацію як успіх.