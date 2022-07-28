Генштаб про втрати Росії: 160 військових за добу, найбільше – на Криворізькому напрямку

Росія за останню добу втратила 160 своїх військових у повномасштабній війні проти України, найбільші втрати – на Криворізькому напрямку, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними Генштабу, загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії склали:
- 40 230 особового складу
- 1742 танки (4 за останню добу)
- 3979 бойових броньованих машин (+8)
- 894 артилерійські системи (+11)
- 258 РСЗВ
- 117 засобів ППО
- 222 літаки
- 190 гелікоптерів
- 729 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+3)
- 174 крилаті ракети
- 15 кораблів /катерів
- 2854 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (+7)
- 75 одиниць спеціальної техніки.
Минулого тижня високопоставлений представник оборонного відомства США заявив, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і «багато» російських генералів.
Директор ЦРУ Вільям Бернс 20 липня заявив, що, за оцінками Сполучених Штатів, втрати російських сил в Україні після майже п’яти місяців війни досягли близько 15 тисяч убитих і, ймовірно, 45 тисяч поранених, додавши, що українські збройні сили також зазнали значних втрат.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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