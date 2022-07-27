Війська РФ збили свій вертоліт вартістю 16 мільйонів доларів – Генштаб ЗСУ

Російські військові 26 липня на Херсонщині збили свій вертоліт Ка-52, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Вартість такого гелікоптера перевищує 16 мільйонів доларів.

«Минулої доби три російських Ка-52 на Херсонщині мали намір атакувати наші підрозділи, але завдали удару по своїх. Повертаючись, вертольоти окупантів потрапили під «дружній» вогонь переляканих розрахунків протиповітряної оборони російських військ. Російська ППО ніколи не відрізнялась точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох», – заявили у Генштабі.

Станом на ранок 26 липня серед російських втрат, за повідомленням Генштабу ЗСУ, було 189 гелікоптерів – це дані від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.