Українські військові збили ще один російський Су-25 і вертоліт, вартістю понад 16 млн доларів – Генштаб

Українські військові збили ще один російський штурмовик Су-25, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

«Ще один ворожий Су-25 («Грач») збито завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада! Десантники обіцяють і надалі справно крушити окупантів», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Генштабі також повідомили, що сьогодні січеславські десантники з ПЗРК «Ігла» «приземлили» російський бойовий вертоліт Ка-52.

«Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 становить понад 16 мільйонів доларів США», – повідомили в бригаді.

24 липня українські десантники з 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» збили російський штурмовик Су-25.

За даними Генштабу, станом на 25 липня Росія у війні проти України втратила 222 літака.

Москва про свої втрати у війні проти України не повідомляє.