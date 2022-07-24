Десантники з «Ігли» збили російський штурмовик – Генштаб ЗСУ

Українські десантники з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» збили російський штурмовик Су-25. Про це у фейсбуці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Сьогодні підрозділ протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК «Ігла» збив російський штурмовик Су-25 «Грач», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, станом на 24 липня Росія у війні проти України втратила 221 літак.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.