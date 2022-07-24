Близько 300 військових втратила армія РФ за добу в Україні – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії в ході повномасштабної агресії. За його даними, загальні втрати сягнули приблизно 39 520 військових. За добу, 23 липня, загинули близько 280 російських військових.

Загалом, за даними Генштабу, від початку вторгнення 24 лютого Росія втратила також:

1722 танки

3942 бойові броньовані машини

869 артилерійських систем

255 РСЗВ

113 засобів ППО

221 літак

188 гелікоптерів

714 БПЛА

170 крилатих ракет

15 кораблів /катерів

2823 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн

73 одиниці спеціальної техніки.

«Найбільших втрат противник зазнав на Караматорському напрямку», – йдеться в повідомленні.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.