Близько 300 військових втратила армія РФ за добу в Україні – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії в ході повномасштабної агресії. За його даними, загальні втрати сягнули приблизно 39 520 військових. За добу, 23 липня, загинули близько 280 російських військових.
Загалом, за даними Генштабу, від початку вторгнення 24 лютого Росія втратила також:
- 1722 танки
- 3942 бойові броньовані машини
- 869 артилерійських систем
- 255 РСЗВ
- 113 засобів ППО
- 221 літак
- 188 гелікоптерів
- 714 БПЛА
- 170 крилатих ракет
- 15 кораблів /катерів
- 2823 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн
- 73 одиниці спеціальної техніки.
«Найбільших втрат противник зазнав на Караматорському напрямку», – йдеться в повідомленні.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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