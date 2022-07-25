Армія РФ у війні проти України скоротилася ще на майже 200 військових – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії в ході повномасштабної агресії. За його даними, загальні втрати сягнули приблизно 39 700 військових. За добу, 23 липня, загинули близько 180 російських військових.
Загалом, за даними Генштабу, від початку вторгнення 24 лютого Росія втратила також:
- 1730 танків
- 3950 бойових бронемашин
- 876 артилерійських систем
- 257 РСЗВ
- 116 засобів ППО
- 222 літак
- 188 гелікоптерів
- 719 БПЛА
- 174 крилаті ракети
- 15 кораблів /катерів
- 2832 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн
- 73 одиниці спеціальної техніки.
«Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку», – йдеться в повідомленні.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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