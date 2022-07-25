Армія РФ у війні проти України скоротилася ще на майже 200 військових – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії в ході повномасштабної агресії. За його даними, загальні втрати сягнули приблизно 39 700 військових. За добу, 23 липня, загинули близько 180 російських військових.

Загалом, за даними Генштабу, від початку вторгнення 24 лютого Росія втратила також:

1730 танків

3950 бойових бронемашин

876 артилерійських систем

257 РСЗВ

116 засобів ППО

222 літак

188 гелікоптерів

719 БПЛА

174 крилаті ракети

15 кораблів /катерів

2832 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн

73 одиниці спеціальної техніки.

«Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку», – йдеться в повідомленні.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.