Генштаб ЗСУ розповів про напрямки штурму та відступу армії РФ на Донбасі

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про поточну ситуацію на фронті.

Військові розповіли, що на Краматорському напрямку штурмові дії в напрямках Берестове – Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка українські військові відбили та змусили військових РФ «відкотитися назад».

«Противник веде наступ неподалік Спірного, бойові дії тривають», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що відзначено польоти російських БпЛА в районі Краматорська.

«Окупанти завдали авіаударів біля Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС. Штурм у напрямку Вершина – Луганське завершився для них провалом та відходом назад. Ворог веде наступ в напрямку Миронівське – Луганське, бойові дії тривають», – йдеться в повідомленні.

Розпочалася сто п’ятдесят друга доба війни РФ проти України.