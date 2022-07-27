Українські військові звільнили Андріївку на Херсонщині – ОК «Південь»

Українські військові звільнили Андріївку в Херсонській області, повідомило у ніч на 27 липня оперативне командування «Південь». За кілька днів до цього було звільнене Лозове.

«Нашою авіацією завдано чотири удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників і гелікоптерів. Уражено чотири опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного. Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції», – йдеться в повідомленні.

18 липня президент Володимир Зеленський заявляв, що від 24 лютого українським силам вдалося звільнити 1028 міст і селищ, ще 2621 – перебувають під російською окупацією.