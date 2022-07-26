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США «рухаються так швидко, як можуть» у наданні Україні військової допомоги – Остін

Міністри оборони України і США Олексій Резніков (праворуч) і Ллойд Остін під час зустрічі з Брюсселі, 15 червня 2022 року

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін обговорив із головою Міноборони України Олексієм Резніковим результати останньої зустрічі у форматі «Рамштайн», повідомляє його пресслужба 26 липня.

«Секретар Остін запевнив міністра Резнікова, що Сполучені Штати рухаються так швидко, як це можливо, аби доставити обладнання до України. Міністр Резніков також повідомив останні новини щодо ситуації на місці. Двоє лідерів погодилися залишатися в тісній координації», – повідомляє речник Пентагону Тодд Брессіл.

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За повідомленням, розмова стосувалася, зокрема, останніх зобов’язань США щодо надання реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Олексій Резніков також прокоментував розмову з Остіном.

«Ми підтвердили, що зобов’язання, взяті на себе сторонами, посилять спроможності української армії та зроблять нас ближчими до нашої спільної мети – перемоги України» – написав він у своєму твітері.

Міністр оборони України Олексій Резніков 20 липня розповів про підсумки зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». За його словами, учасники взяли на себе нові зобов’язання щодо військової допомоги Україні.

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