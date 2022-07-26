Фонд «Повернись живим» повідомив про купівлю «Байрактара» за 16,5 мільйонів доларів

Благодійний волонтерський фонд «Повернись живим» 26 липня повідомив про «наймасштабніший проєкт» у своїй діяльності.

«З вашою допомогою ми придбали безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2, загальною вартістю 16 502 450 доларів США», – йдеться в заяві.

Як уточнюють волонтери, йдеться не лише про безпілотний літальний апарат, а про комплекс, до якого входять:

система повітряного зв’язку

мобільний комплекс наземного управління

наземний термінал передачі даних

система розпізнавання «свій-чужий»

три ударних безпілотники

декілька десятків корегованих авіаційних боєприпасів

та інше необхідне наземне обладнання і запасні частини

Фонд зазначає, що отримав дозвіл на імпорт товарів військового призначення у березні цього року.

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У Польщі 24 липня зібрали 22,7 мільйона злотих на безпілотник Bayraktar для України. У квітні в Литві ініціювали кампанію зі збору коштів на придбання безпілотника для України. Тоді за три дні вдалося зібрати 5 мільйонів євро на дрон «Байрактар». Але керівництво компанії-виробника заявило, що настільки зворушене кампанією, що вирішило подарувати безпілотник.

Також у червні в Україні Фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на три безпілотники «Байрактар». Але фонд Притули зібрав 600 млн – цих коштів достатньо для купівлі чотирьох безпілотників. Компанія BAYKAR заявила, що також надасть безкоштовно Україні три безпілотники.