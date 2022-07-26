Путін шукає співпраці з виробником «Байрактарів» – ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін шукає співробітництва з турецькою компанією Baykar, яка виробляє відомі безпілотники «Байрактар». Про це президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив на з'їзді Партії справедливості та розвитку, передає CNN Turk.



«Путін сказав мені, що хоче працювати з компанією Baykar. Він запропонував створити завод у Росії, як це зробили в Об'єднаних Арабських Еміратах», – сказав Ердоган.



5 серпня президент Туреччини планує зустрітися із російським президентом у Сочі. ЗМІ припускають, що сторони можуть обговорювати співпрацю щодо безпілотників.



Раніше гендиректор Baykar Халук Байрактар заявив в інтерв'ю CNN, що компанія не збирається продавати дрони Росії.



Дрони турецького виробництва перебувають на озброєнні української армії з 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення ЗСУ завдавали знищували техніку та живу силу противника з допомогою «Байрактарів», а поставки турецьких безпілотників стали викликати невдоволення Москви. У результаті Туреччина засекретила продаж «Байракторів» Києву.



Співвласник та технічний директор Baykar – Сельчук Байрактар – є зятем Ердогана.