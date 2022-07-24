У Польщі зібрали майже 23 млн злотих на «Байрактар» для ЗСУ

У Польщі в неділю зібрали 22,7 млн злотих на безпілотник Bayraktar для України. Про це повідомив у фейсбуці польський журналіст Славомір Сєраковський, який ініціював збір коштів на безпілотник.



Збір на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl розпочався 28 червня, кошти переказали понад 200 тисяч людей.



«Придбаймо для українців Байрактар! Литовці зібрали кошти миттєво, і фірма, що виготовляє Байрактари, вирішила віддати безпілотник Україні безкоштовно, а зібрані гроші перерахувати на допомогу населенню…Тепер наша черга. Придбаймо польський Байрактар. Потрібна велика сума, але збір коштів проходить чудово! Якщо ми зберемо менше, то все перерахуємо для ЗСУ через Національний банк України. Так само зробимо з різницею коштів, якщо зберемо більше. Діймо!», – йдеться в описі збору.

У квітні в Литві ініціювали кампанію зі збору коштів на придбання безпілотника для України. Тоді за три дні вдалося зібрати 5 мільйонів євро на дрон «Байрактар». Але керівництво компанії-виробника заявило, що настільки зворушене кампанією, що вирішило подарувати безпілотник.

Також у червні в Україні Фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на три безпілотники «Байрактар». Але фонд Притули зібрав 600 млн – цих коштів достатньо для купівлі чотирьох безпілотників. Компанія BAYKAR заявила, що також надасть безкоштовно Україні три безпілотники.