Bayraktar, на який збирали кошти литовці, прибув в Україну – Сибіга

Безпілотник Bayraktar, на який збирали гроші литовці, прибув в Україну, повідомив заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник президента України Андрій Сибіга.

«Литовський Bayraktar Vanagas уже в Україні. Це неабиякий прояв дружби та єдності, що вкотре доводить – не лише Україна бореться з агресором. Вдячний особисто Халуку Байрактару та Андрюсу Тапінасу за непохитну підтримку на шляху до перемоги. Слава Україні!», – написав Сибіга у твітері в п’ятницю.

Кампанію зі збирання коштів на придбання безпілотника для України 26 квітня ініціював литовський журналіст Андрюс Тапінас. Збір вдалося закрити за три дні, зібравши 5 мільйонів євро на дрон «Байрактар». Але керівництво компанії-виробника заявило, що настільки зворушене кампанією, що вирішило подарувати безпілотник.

Пізніше також фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на три безпілотники «Байрактар», які збиралися закупити для Повітряних сил ЗСУ. Але і тут компанія BAYKAR заявила, що надасть безкоштовно Україні ці безпілотники.

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