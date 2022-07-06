Журналіст Тапінас розповів, на що витратять кошти, зібрані у Литві на «Байрактар»

Боєприпаси для «Байрактара», антидронові рушниці, розвідувальні безпілотники, а також допомога українському госпіталю – все це закуплять за

гроші, зібрані литовцями на «Байрактар». Про це в етері Радіо Свобода повідомив ініціатор кампанії зі збору коштів литовський журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас.



«Коли виробники «Байрактара» сказали, що дарують його нам, зібрані кошти пішли на допомогу Україні. Ми купили за 1,5 мільйона бомби і ракети для цієї «пташки». Зараз закуповуємо антидронові рушниці за 1,5 мільйона євро. Також на майже 500 тисяч євро буде надана медична допомога для госпіталя в Черкасах, де лікуються українські військові. І ще закупимо три естонські безпілотника для розвідки, дуже просунуті. Це фантастичний результат для всіх нас» – розповів Андрюс Тапінас.



Він припустив, що «Байрактар» зараз прямує до України, можливо, навіть вже доставлений в Україну. Перед цим апарат показали широкій публіці у Литві.



На «Байрактар» литовці всією країною зібрали понад 5 мільйонів євро. Кампанію зі збору коштів литовський журналіст Андрюс Тапінас розпочав 25 травня. Вже наступного дня зібрана сума перетнула позначку у три мільйони.



До кампанії зі збору грошей на «Байрактар» долучилася у тому числі експрезидентка Даля Грибаускайте, чинний президент Гітанас Науседа і литовські урядовці. Збір грошей закрили за три дні. Після цього турецька компанія-виробник «Байрактарів» заявила, що зворушена солідарністю литовців і тому вирішила не продавати, а подарувати безпілотник Литві, а зібрані кошти можна буде спрямувати на інші потреби України.