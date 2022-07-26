Втрати РФ у масштабній війні проти України наближаються до 40 тисяч – Генштаб ЗСУ

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 39 870 військових, повідомив 26 липня Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, за останню добу, за повідомленням, російські війська втратили 170 осіб, найбільше – на Бахмутському напрямку.

Крім того, за час повномасштабної війни Росія, за даними Генштабу ЗСУ, втратила:

1737 танків

3959 бойових броньованих машин

880 артилерійських систем

258 РСЗВ

117 засобів ППО

222 літаки

189 гелікоптерів

722 БПЛА оперативно-тактичного рівня

174 крилаті ракети

15 кораблів /катерів

2835 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

75 одиниць спеціальної техніки.

Минулого тижня високопоставлений представник оборонного відомства США заявив, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і «багато» російських генералів.

Директор ЦРУ Вільям Бернс 20 липня заявив, що, за оцінками Сполучених Штатів, втрати російських сил в Україні після майже п’яти місяців війни досягли близько 15 тисяч убитих і, ймовірно, 45 тисяч поранених, додавши, що українські збройні сили також зазнали значних втрат.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.