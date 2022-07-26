Росія хоче знищити протикорабельні можливості України – британська розвідка

Росія хоче послабити і знищити протикорабельні можливості України, заявила у своєму звіті вранці 26 липня британська розвідка.

«Росія майже напевно сприймає протикорабельні ракети як ключову загрозу, яка обмежує ефективність її Чорноморського флоту. Це суттєво підірвало загальний план вторгнення, оскільки Росія не може спробувати здійснити десантний напад, щоб захопити Одесу», – йдеться у зведенні, яке опублікувало у твітері Міністерство оборони Великої Британії.

За повідомленням, попри заяви Росії про те, що її сили під час удару по порту Одеси на вихідних уразили український військовий корабель і запас протикорабельних ракет, даних про наявність цих цілей у місці влучання ракет немає.

«Росія і далі надаватиме пріоритет послабленню і знищенню протикорабельних можливостей України. Проте російські процеси обирання цілей, ймовірно, регулярно підривають застарілі дані розвідки, погане планування і командний підхід до операцій», – додали у британській розвідці.

23 липня Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр». Українська сторона повідомляла, що дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони, дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту. Повідомлялося про пожежу на насосній станції порту.

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар по порту Одеси і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.

Спочатку у Росії заперечували причетність до атаки на Одеський порт, але 24 липня російські дипломати і військові визнали, що удару завдала армія РФ, вчергове наполягаючи, що ціллю стали військові об’єкти.