Генштаб: РФ утримує в Чорному морі два носії ракет «Калібр», загроза ракетних ударів зберігається

Росія в акваторії Чорного моря утримує в готовності два носії високоточної зброї сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу «Калібр», повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України ввечері 22 липня.

«Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах і об’єктах критичної інфраструктури на території України», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, морально-психологічний стан загарбників «залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та непокора офіцерам», а особовий склад військ РФ «скаржиться на неефективність своїх атак на позиції Сил оборони України».

У командуванні повідомили, що українські військові 22 липня не дали російським силам просунутися на кількох напрямках на Донеччині, зокрема, знову невдалою була спроба загарбників встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС.

21 липня представник Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький повідомив, що Росія використала до 60% своїх запасів «високоточного» озброєння.

За останніми даними президента Володимира Зеленського, Росія застосувала проти України уже понад три тисячі крилатих ракет.