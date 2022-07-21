Росія використала до 60% своїх запасів «високоточного» озброєння – ГУР

Росія використала до 60% своїх запасів «високоточного» озброєння, заявив представник Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький.



«Стосовно високоточного, як заявляє РФ, озброєння – системи «Іскандер», «Калібр», крилаті ракети повітряного базування, то, за нашими підрахунками, на сьогодні використано від 55 до 60% тих запасів, які були до війни», – сказав представник ГУР під час брифінгу.



За його даними, найбільше використано балістичних ракет до комплексу «Іскандер», але застосування цих ракет вже давно не фіксували.



Скібіцький каже, що це пов'язано з санкціями проти Росії, оскільки багато складових цієї ракети були іноземного виробництва.



«Але є великі запаси старого радянського озброєння – це крилаті ракети Ха-22, які вже двічі застосовувались вже двічі з території Білорусі, інші крилаті ракети, набір реактивних снарядів «Смерч», «Ураган», авіаційні бомби. Порахувати, що там в них залишилось, – дуже складно», – додав він.

За останніми даними Володимира Зеленського, Росія застосувала проти України уже понад три тисячі крилатих ракет.