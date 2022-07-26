Війська РФ атакували портову інфраструктуру на Миколаївщині – ОК «Південь»

Російські війська завдали ракетного удару по півдню України, зокрема атакували портову інфраструктуру на Миколаївщині, повідомило вранці 26 липня оперативне командування «Південь».

«По півдню України завдано масованого ракетного удару, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Випущено кілька ракет повітряного базування. На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл із наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих немає. На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру», – йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними командування, по Миколаївському району загарбники завдали удару із ЗРК С-300 з окупованої Херсонщини.

«Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя. Інформація по масштабах руйнувань і постраждалих уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок ранкових обстрілів Миколаєва і Миколаївського району постраждалих немає.

За його словами, у Миколаєві внаслідок влучання боєприпасів і їх уламків уражено об’єкт критичної інфраструктури й автотранспортне підприємство.

Раніше сьогодні влада у Харкові, Миколаєві та Одещині повідомила, що війська РФ за останні години завдали ракетних ударів по цих регіонах.