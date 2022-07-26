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Війська РФ атакували портову інфраструктуру на Миколаївщині – ОК «Південь»

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок ранкових обстрілів Миколаєва і Миколаївського району постраждалих немає

Російські війська завдали ракетного удару по півдню України, зокрема атакували портову інфраструктуру на Миколаївщині, повідомило вранці 26 липня оперативне командування «Південь».

«По півдню України завдано масованого ракетного удару, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Випущено кілька ракет повітряного базування. На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл із наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих немає. На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру», – йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними командування, по Миколаївському району загарбники завдали удару із ЗРК С-300 з окупованої Херсонщини.

«Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя. Інформація по масштабах руйнувань і постраждалих уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок ранкових обстрілів Миколаєва і Миколаївського району постраждалих немає.

За його словами, у Миколаєві внаслідок влучання боєприпасів і їх уламків уражено об’єкт критичної інфраструктури й автотранспортне підприємство.

Раніше сьогодні влада у Харкові, Миколаєві та Одещині повідомила, що війська РФ за останні години завдали ракетних ударів по цих регіонах.

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