Війська РФ вночі та вранці завдали ракетних обстрілів по Харкову, Миколаєву та Одещині

Війська РФ за останні години завдали ракетних ударів по Харкову, Миколаєву та Одещині, повідомила влада цих регіонів.

Мер Харкова Ігор Терехов у Telegram повідомив: «Знову нічний обстріл міста. Прилетіло до однієї з частин Харкова, що ближче до центру. Традиційно потрапляння поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку».

Він зазначив, що інформації про жертв і потерпілих наразі немає.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вранці повідомив про те, що в місті «потужні вибухи».

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук зазначив, що Одеська область зазнала ракетного обстрілу..

«Одещина. Ракетна атака з застосуванням літаків стратегічної авіації. Подробиці – згодом», – зазначив Братчук.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».