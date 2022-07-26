Генштаб: армія РФ здійснює спроби наступу у напрямку Покровського, тривають бої

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про поточну ситуацію на фронті.
Військові розповіли, що на Краматорському напрямку війська РФ вдалися до штурму в районах Спірного та Національного природного парку «Святі Гори» – «наші воїни успішно відбили та відкинули противника назад», вказує Генштаб.
«Штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Семигір’я (Бахмутський напрямок – ред.) завершились для ворога втратами та відступом. Але підрозділи противника намагаються вести наступ у напрямку Покровського, бойові дії тривають», – йдеться в повідомленні.
Генштаб підсумову, що літаки ЗСУ та гелікоптери продовжують завдавати авіаційних ударів по скупченнях живої сили та військової техніки військ РФ.
Розпочалася сто п’ятдесят третя доба війни РФ проти України.
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