Село Мощун на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало одним із форпостів, які допомогли українським військовим виграти битву за Київ. Полковник сил спеціального призначення у відставці Ліам Коллінз, який зараз керує нью-йоркським Політичним форумом Медісона, вважає, що російські війська не змогли просунутися далі, коли перетнули річку в районі села Мощун, тому що цивільні українці чинили спротив, повідомляючи ЗСУ про всі рухи армії РФ. «Росіяни не змогли подолати мережу розвідки, яку створили українці», – каже він.

Українські війська повністю звільнили Мощун від російських сил 21 березня. Село, де більшість будівель зруйновані, досі оговтується від боїв. У полях навколо села можна побачити вирви від вибухів, застереження про міни та навіть російську військову форму, яка залишилася після бойових дій. Люди, які втратили житло, будують нові будинки або живуть у модульних, які надають благодійні організації. Що відбувається у Мощуні зараз – дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода.