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Життя посеред руїн: село Мощун досі оговтується від важких боїв за Київ - фоторепортаж

Село Мощун на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало одним із форпостів, які допомогли українським військовим виграти битву за Київ. Полковник сил спеціального призначення у відставці Ліам Коллінз, який зараз керує нью-йоркським Політичним форумом Медісона, вважає, що російські війська не змогли просунутися далі, коли перетнули річку в районі села Мощун, тому що цивільні українці чинили спротив, повідомляючи ЗСУ про всі рухи армії РФ. «Росіяни не змогли подолати мережу розвідки, яку створили українці», – каже він.

Українські війська повністю звільнили Мощун від російських сил 21 березня. Село, де більшість будівель зруйновані, досі оговтується від боїв. У полях навколо села можна побачити вирви від вибухів, застереження про міни та навіть російську військову форму, яка залишилася після бойових дій. Люди, які втратили житло, будують нові будинки або живуть у модульних, які надають благодійні організації. Що відбувається у Мощуні зараз – дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода.

85% будівель у селі Мощун зруйновані під час запеклих боїв за Київ. Це у п&#39;яти кілометрах від адміністративної лінії столиці
1 85% будівель у селі Мощун зруйновані під час запеклих боїв за Київ. Це у п'яти кілометрах від адміністративної лінії столиці
Основні бої точилися за переправи через річку Ірпінь поблизу села. У Мощуні досі можна натрапити на таблички, які попереджають про те, що територія замінована
2 Основні бої точилися за переправи через річку Ірпінь поблизу села. У Мощуні досі можна натрапити на таблички, які попереджають про те, що територія замінована
Поля навколо села усіяні вирвами від вибухів
3 Поля навколо села усіяні вирвами від вибухів
Форма російського військового посеред поля
4 Форма російського військового посеред поля
Посічений уламками ліс неподалік села
5 Посічений уламками ліс неподалік села
21 березня Мощун звільнили від російських окупантів
6 21 березня Мощун звільнили від російських окупантів
Зруйнований обстрілом будинок у селі Мощун
7 Зруйнований обстрілом будинок у селі Мощун
Місцевий житель Олександр&nbsp;&nbsp;біля свого будинку, пошкодженого обстрілами. Під час обстрілів його матір отримала поранення і померла
8 Місцевий житель Олександр  біля свого будинку, пошкодженого обстрілами. Під час обстрілів його матір отримала поранення і померла
Після звільнення села Мощун у вцілілих будинках відновили&nbsp;енерго- та газопостачання
9 Після звільнення села Мощун у вцілілих будинках відновили енерго- та газопостачання
Крізь отвори у посіченому обстрілами паркані видно згорілий автомобіль на подвір&#39;ї одного з будинків
10 Крізь отвори у посіченому обстрілами паркані видно згорілий автомобіль на подвір'ї одного з будинків
У цій господарській будівлі живе сім&#39;я, чий будинок згорів унаслідок обстрілів
11 У цій господарській будівлі живе сім'я, чий будинок згорів унаслідок обстрілів
Волонтери будують житло для родини, яка залишилася без будинку
12 Волонтери будують житло для родини, яка залишилася без будинку
На воротах житлового будинку намальовані квіти навколо слідів від уламків снарядів
13 На воротах житлового будинку намальовані квіти навколо слідів від уламків снарядів
Перші згадки про Мощун датовані сімнадцятим століттям
14 Перші згадки про Мощун датовані сімнадцятим століттям
Місцевий житель Ярослав показує, що залишилося від його будинку
15 Місцевий житель Ярослав показує, що залишилося від його будинку
Зараз Ярослав власноруч будує новий будинок для родини
16 Зараз Ярослав власноруч будує новий будинок для родини
До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Мощуні проживало близько двох тисяч осіб, зараз &ndash; декілька сотень
17 До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Мощуні проживало близько двох тисяч осіб, зараз – декілька сотень
Центральна вулиця Мощуна. Зараз у селі працюють кілька крамниць, є транспорт, який сполучає село зі столицею. Благодійні фонди надають місцевим жителям&nbsp;продуктові набори, одяг та воду
18 Центральна вулиця Мощуна. Зараз у селі працюють кілька крамниць, є транспорт, який сполучає село зі столицею. Благодійні фонди надають місцевим жителям продуктові набори, одяг та воду
Одяг від благодійних організацій у центрі села
19 Одяг від благодійних організацій у центрі села
Жителька Мощуна Любов Тополь стоїть поміж модульним житлом, яке їй надав благодійний фонд, і своїм згорілим будинком. Вона втратила на війні єдиного сина Олександра, який був керівником місцевої тероборони
20 Жителька Мощуна Любов Тополь стоїть поміж модульним житлом, яке їй надав благодійний фонд, і своїм згорілим будинком. Вона втратила на війні єдиного сина Олександра, який був керівником місцевої тероборони
Згорілий будинок Любові Тополь у селі Мощун
21 Згорілий будинок Любові Тополь у селі Мощун
За словами місцевих жителів, досі не створено державну комісію з відшкодування збитків, яка має фіксувати руйнування. Закон про відшкодування (Проєкт Закону №7385 від 17.05.2022 &laquo;Про відшкодування шкоди, завданої потерпілому внаслідок збройної агресії Російської Федерації&raquo;) досі не ухвалений Верховною Радою
22 За словами місцевих жителів, досі не створено державну комісію з відшкодування збитків, яка має фіксувати руйнування. Закон про відшкодування (Проєкт Закону №7385 від 17.05.2022 «Про відшкодування шкоди, завданої потерпілому внаслідок збройної агресії Російської Федерації») досі не ухвалений Верховною Радою
За словами головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, Мощун міг стати для ворога воротами на шляху до столиці
23 За словами головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, Мощун міг стати для ворога воротами на шляху до столиці
Пошкоджені обстрілами пам&#39;ятники на місцевому кладовищі
24 Пошкоджені обстрілами пам'ятники на місцевому кладовищі
Місцеві жителі кажуть, що не втрачають оптимізму попри всі негаразди
25 Місцеві жителі кажуть, що не втрачають оптимізму попри всі негаразди
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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