МЗС та Міноборони РФ визнали факт удару по порту Одеси

Представниця МЗС Росії Марія Захарова та Міноборони Росії прокоментували суботній ракетний удар військ рФ по порту Одеси. Російські дипломати і військові визнали, що удару завдала армія РФ, вчергове наполягаючи, що ціллю стали військові об’єкти.

Захарова заявила, що російські ракети «Калібр» завдали удару по українському військовому катеру. «Ракети «Калібр» знищили об’єкт військової інфраструктури одеського порту, високоточним ударом відправивши український військовий катер за улюбленою київським режимом адресою», – написала Захарова у Telegram.

Міноборони Росії також вперше прокоментувало удар більш ніж через добу після того, як його було завдано. За повідомленням відомства, «у морському порту Одеси на території судноремонтного заводу високоточними ракетами знищено український військовий корабель та склад ракет Harpoon».

Росія 23 липня атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр». Українська сторона повідомляла, що дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони, дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту. Повідомлялося про пожежу на насосній станції порту.

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.

Удар по Одесі також засудила посол США в Україні Бріджіт Брінк та Держдепартамент США.